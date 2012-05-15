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Descatalogado
Elegante pantalla HD con buena relación calidad-precio
Con un diseño elegante y controles SmartContrast y SmartImage Lite, la pantalla HD 192E2 es una buena elección para todas tus necesidades
Panorámico E-line de 18,5’’ (47 cm)
Alta definición
SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.
Los controles táctiles son íconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los botones voluminosos y te permiten ajustar el monitor según tus necesidades. Responden hasta al tacto más suave y le dan un toque moderno a tu monitor.
Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te asegura un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionamiento. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 watt de energía, mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 watts. Para obtener más información visitá www.energystar.gov
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4.3
de 4
15
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
apalapurismaJuan
15/05/2012
España
Me encanda el diseño
Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 192E2SB LCD monitor with Touch Control
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 192E2SB LCD monitor with Touch Control
fiorpa
18/05/2012
Italia
ottima TV peccato non sia venduta in italia
il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
petrex
16/10/2011
Nederland
Voor het geld een zeer goede koop.
Mooi beeldscherm, zeer hoge kwaliteit, bediening van de tiptoetsen laat te wensen over; reageren soms niet of nauwelijks.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 222E2SB LCD monitor with SmartTouch