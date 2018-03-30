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Descatalogado
Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfrutá de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada con parlantes estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!
Línea V
18,5" / 47 cm
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
4.7
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED