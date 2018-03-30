ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Imagen principal

Descatalogado

Monitor LCD con retroiluminación LED

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Disfrutá de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada con parlantes estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!

Ver todos los beneficios

con parlantes estéreo

Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 18,5" / 47 cm

El montaje VESA aporta flexibilidad

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.