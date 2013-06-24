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Descatalogado
B-line
48,3 cm (19")
1280 x 1024
PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base puede girar, inclinar y girar en varios ángulos para garantizar la máxima comodidad. La base ajustable en altura garantiza un nivel de visualización óptimo, lo que reduce el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Ans59
24/06/2013
Nederland
goed beeldscherm
Het beeldscherm is goed, echter er is één punt waar Philips niet goed over nagedacht heeft bij het ontwerp: bij gebruik van een concepthouder die (natuurlijk) vóór de monitor staat, worden de twee sensoren onbedoeld soms geblokkeerd door het papier dat op de concepthouder ligt. Daardoor gaat het beeldscherm op save modus terwijl er wel iemand werkt op datzelfde moment. Tip voor de vormgever: plaats de sensoren aan de bovenkant van het scherm!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 220B4LPCS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 220B4LPCS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
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