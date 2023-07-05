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Descatalogado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

19S4LCB/00

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Productividad sostenible
La pantalla LED ergonómica de Philips, que utiliza un 25% de materiales reciclados y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
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con pantalla LED ergonómica de bajo consumo

Productividad sostenible

  • S Line

  • 48,3 cm (19")

  • 1280 x 1024

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base puede girar, inclinar y girar en varios ángulos para garantizar la máxima comodidad. La base ajustable en altura garantiza un nivel de visualización óptimo, lo que reduce el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.

Altura del bisel a la mesa reducida para facilitar al máximo la lectura

Altura del bisel a la mesa reducida para facilitar al máximo la lectura

El monitor de Philips, gracias a su avanzada SmartErgoBase, puede bajarse casi hasta el nivel del escritorio para disfrutar de un ángulo de visualización cómodo. La altura del bisel a la mesa reducida es la solución perfecta si utilizas gafas bifocales, trifocales o progresivas para trabajar en el ordenador. Además, permite a los usuarios de distintas alturas utilizar el monitor con el ajuste de ángulo y altura que prefieran, lo que ayuda a reducir la fatiga y la tensión.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

05/07/2023

België

België

Perfect office scherm.

Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.

Ventajas

Goed scherm.

Contras

Geen ingebouwde luidspreker.

Esta reseña se realizó para Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Esta reseña se realizó para Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

21/06/2013

België

België

Comprador verificado

uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden

Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Avisos legales

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