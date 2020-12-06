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Descatalogado

Monitor LCD con retroiluminación LED

200V4QSBR/00

4
| (1) Reseña
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfrutá de imágenes LED MVA llenas de vida gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada SmartControl Lite, es una opción fantástica.
Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • Línea V

  • 20 (19,53"/49,6 cm diag.)

Pantalla MVA para disfrutar de ángulos de visión amplios y niveles de contraste profundos

Pantalla MVA para disfrutar de ángulos de visión amplios y niveles de contraste profundos

La pantalla LED MVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178°/178°, lo que se traduce en imágenes nítidas.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

5
3
2
1

06/12/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Ventajas

Scherp beeld.

Contras

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Esta reseña se realizó para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Esta reseña se realizó para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Avisos legales

  1. El tiempo de respuesta inteligente es el valor óptimo, ya sea para las pruebas gris a gris o gris a gris (BW).