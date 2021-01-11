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Monitor LCD

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. El diseño compacto y el montaje VESA te proporcionan flexibilidad en el espacio de trabajo. ¡Una gran elección!

Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • V Line

  • 20 (49,5 cm/19,5" en diagonal)

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

El montaje VESA aporta flexibilidad

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Ventajas

breed beeld, goede scherpte

Contras

geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 LCD-monitor

Fecha de uso 2020-01-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 LCD-monitor

Fecha de uso 2020-01-11

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 Monitor LCD

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Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 Monitor LCD

29/07/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.

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Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 Monitor LCD

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