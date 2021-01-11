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Descatalogado
203V5LSB26/10
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. El diseño compacto y el montaje VESA te proporcionan flexibilidad en el espacio de trabajo. ¡Una gran elección!
V Line
20 (49,5 cm/19,5" en diagonal)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
4.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Ventajas
breed beeld, goede scherpte
Contras
geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 LCD-monitor
Fecha de uso 2020-01-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 LCD-monitor
Fecha de uso 2020-01-11
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 Monitor LCD
Sí, recomiendo este producto
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Fontinha
29/07/2019
Portugal
Excelente
Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 Monitor LCD
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Esta reseña se realizó para 203V5LSB26 Monitor LCD