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  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Descatalogado

Monitor LCD con retroiluminación LED

206V4LAB/00

4.1
| (23) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfrutá de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada con parlantes estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!
Ver todos los beneficios

con parlantes estéreo

Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 20" / 50,8 cm

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Sonido potente con 2 altavoces de 2 vatios RMS

Ahora puedes disfrutar de todas tus aplicaciones multimedia y sociales con sonido estéreo. Estos altavoces integrados no solo ofrecen un sonido fantástico, sin que también te ayudan a olvidarte de lío de cables externos y ahorrar un valioso espacio en el escritorio.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.1

de 4

23

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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