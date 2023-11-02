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Descatalogado
Línea V
20" / 50,8 cm
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Ahora puedes disfrutar de todas tus aplicaciones multimedia y sociales con sonido estéreo. Estos altavoces integrados no solo ofrecen un sonido fantástico, sin que también te ayudan a olvidarte de lío de cables externos y ahorrar un valioso espacio en el escritorio.
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.
4.1
de 4
23
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight