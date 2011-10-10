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Descatalogado
Pantalla profesional ecológica y ergonómica
Con un diseño ecológico, la pantalla profesional 220P2 de Philips con certificado EPEAT Gold cuenta con un interruptor de apagado completo, apagado suave de 0,1 vatios, base Smart Ergo, audio estéreo y un hub con 4 puertos USB que te ayudarán a aumentar tu productividad
P-line de 22" (55,9 cm)
WSXGA+
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
En consonancia con el compromiso de Philips "Sense and Simplicity", te permitimos realizar una elección responsable para que apagues tu monitor por completo en cualquier momento. Con tan sólo tocar el botón de encendido/apagado, que está cómodamente situado en la parte posterior del monitor, el consumo de energía del monitor se reduce a cero. En el modo de desconexión, el monitor se desconecta completamente de la alimentación de CA y, por lo tanto, reduce tu huella de carbono aún más.
Los controles SmartTouch son iconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones. Los controles SmartTouch responden al más mínimo contacto y permiten, por ejemplo, encender el monitor o controlar el brillo y la nitidez de la pantalla con SmartImage Lite. Al activarlos, los iconos SmartTouch brillan para indicar que se han aplicado los comandos.
4.8
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor