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Descatalogado

Monitor LCD con retroiluminación LED

220V4LAB/00

4.1

| (23) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

Disfruta de imágenes LED vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada con altavoz estéreo y SmartControl Lite, es una opción fantástica.

Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 22" (55,9 cm)

El montaje VESA aporta flexibilidad

La pequeña huella ahorra espacio

Energy Star para un consumo de energía bajo y eficiente

Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te garantiza que estás adquiriendo un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionabilidad. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 vatio de energía mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 vatios. Para obtener más información visita www.energystar.gov

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

23

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Fecha de uso 2021-11-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Fecha de uso 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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