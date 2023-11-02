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Descatalogado
Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada con altavoz estéreo y SmartControl Lite, es una opción fantástica.
V-Line
22" (55,9 cm)
Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te garantiza que estás adquiriendo un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionabilidad. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 vatio de energía mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 vatios. Para obtener más información visita www.energystar.gov
4.1
de 4
23
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Fecha de uso 2021-11-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Fecha de uso 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight