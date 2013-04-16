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Descatalogado
V-Line
22" (55,9 cm)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
4.3
de 4
12
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Toni60
16/04/2013
España
Buena calidad de imagen
La relación calidad imagen y precio es muy buena, de lo mejor en el mercado. Recomiendo este monitor y sólo le añadiría que pudiese ser regulable también en altura.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED
marcelde
12/09/2013
België
Tres tres bon moniteur
Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
AlessandroD
02/09/2013
Italia
Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.
Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED