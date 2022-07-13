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Descatalogado

Monitor LCD

220V8/00

4.5

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Imágenes vivas y nítidas más allá de cualquier límite

El monitor panorámico V Line de Philips ofrece una visualización más allá de cualquier límite, una excelente relación calidad-precio con funciones esenciales. Además, cuenta con funciones como el modo antirreflejos, el modo LowBlue y la tecnología sin parpadeos para reducir la fatiga ocular.

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Imágenes vivas y nítidas más allá de cualquier límite

  • V Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221V8 Monitor LCD

Fecha de uso 2022-06-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221V8 Monitor LCD

Fecha de uso 2022-06-13

31/08/2020

Nederland

Nederland

Mooi heldere beeldweergave.

We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 220V8 LCD-monitor

Fecha de uso 2019-07-31

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 220V8 LCD-monitor

Fecha de uso 2019-07-31

21/08/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecto en relación calidad/precio

Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.

Esta reseña se realizó para 221V8 Monitor LCD

Fecha de uso 2026-08-01

Esta reseña se realizó para 221V8 Monitor LCD

Fecha de uso 2026-08-01

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