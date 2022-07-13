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Descatalogado
Imágenes vivas y nítidas más allá de cualquier límite
El monitor panorámico V Line de Philips ofrece una visualización más allá de cualquier límite, una excelente relación calidad-precio con funciones esenciales. Además, cuenta con funciones como el modo antirreflejos, el modo LowBlue y la tecnología sin parpadeos para reducir la fatiga ocular.
V Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
4.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221V8 Monitor LCD
Fecha de uso 2022-06-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221V8 Monitor LCD
Fecha de uso 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 220V8 LCD-monitor
Fecha de uso 2019-07-31
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 220V8 LCD-monitor
Fecha de uso 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Comprador verificado
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Esta reseña se realizó para 221V8 Monitor LCD
Fecha de uso 2026-08-01
Esta reseña se realizó para 221V8 Monitor LCD
Fecha de uso 2026-08-01
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.