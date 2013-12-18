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Descatalogado

Monitor LED con control táctil

221EL2SB/00

4.3

| (60) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

Atractiva y fina pantalla LED con colores naturales

Con un diseño atractivo y fino esta nueva generación de pantalla LED Full HD 221EL2 con SmartContrast y SmartImage Lite es la elección perfecta para todas tus necesidades

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Atractiva y fina pantalla LED con colores naturales

  • E-line de 54,6 cm (21,5")

  • Full HD

Diseño delgado y contemporáneo

La nueva línea de monitores de Philips utiliza la última generación Slim CCFL y LED. Por eso, el diseño es mucho más compacto, estético y ocupa menos espacio en el escritorio.

Materiales ecológicos que cumplen los estándares internacionales

"Philips se compromete a usar materiales sostenibles y ecológicos en toda su línea de monitores. Todas las piezas plásticas, metálicas y los materiales de los empaques son totalmente reciclables. En algunos modelos seleccionados utilizamos plásticos reciclables hasta en un 65%. La estricta adhesión a los estándares RoHS asegura una reducción sustancial o eliminación de sustancias tóxicas como, por ejemplo, el plomo. El contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL se ha reducido significativamente, y en los monitores con retroiluminación LED se ha eliminado por completo. Para obtener más información, visitá Philips en http://www.asimpleswitch.com/global/.

Pantalla LCD Full HD con una resolución de 1920 x 1080p

Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 4

60

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

18/12/2013

España

España

la mejor tele que puedas comprar y aun precio estupendo

es Philips calidad ,durabilidad ,perfecion en imagen llevo toda mi vida comprando Philips y nunca me canso de repetir.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 222EL2SB LED monitor with SmartTouch

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 222EL2SB LED monitor with SmartTouch

11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great value monitor with everything you need

I use this monitor every working day and it has transformed my daily routine by providing an easy to use, crystal-clear worktop. I also use it for movies and tv catch-up so all in all it is excellent value.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 244EL2SB LED monitor with HDMI

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 244EL2SB LED monitor with HDMI

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

spledid picture qualit

Hi HAVE FOUND THIS MONITOR DO GOOD I NO LONGER WATCH MOVIES ON THE LARGER TV WATCH ON HERE INSTEAD aLSO HAVE STARTED ONLINE GAMING SO MUCH BETTER

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 244EL2SB LED monitor with HDMI

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 244EL2SB LED monitor with HDMI

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