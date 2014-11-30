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Descatalogado
221TE4LB/00
Motivo
21,5" (54,6 cm)
Pantalla Full HD
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Sintonizador de televisión digital integrado en el monitor para recibir y visualizar señales de televisión de alta calidad desde varias fuentes.
La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.
3.7
de 4
26
Reseñas
Ollie74
30/11/2014
United Kingdom
Comprador verificado
tv
Good brand easy to use menu nice design good picture
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
James Bont
24/05/2020
Nederland
ZEER MOOI BEELD.
Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Δημήτρης64
20/08/2019
Ελλάδα
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED