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Descatalogado
223S7EJMB/01
Funciones esenciales y fiables
Nuestra línea de monitores S Line ofrece una eficiencia empresarial. Una amplia pantalla IPS con tecnología SoftBlue es perfecta para una productividad que no daña la vista. La pantalla con altura ajustable y sin marco permite la visualización de varios monitores para obtener una vista ampliada.
S Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.
3.6
de 4
7
Reseñas
Repetro46
09/08/2022
Italia
Comprador verificado
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Ventajas
compatto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Fecha de uso 2021-07-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Fecha de uso 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Esta reseña se realizó para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Esta reseña se realizó para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Contras
Qualidade de Som
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Fecha de uso 2019-12-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Fecha de uso 2019-12-21
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931