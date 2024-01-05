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Descatalogado

Monitor LCD Full HD

223V7QDSB/01

4.3

| (53) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.

Ver todos los beneficios

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

  • V Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Pantalla de borde estrecho para una apariencia perfecta

Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.

Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

53

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

3

05/01/2024

España

España

Comprador verificado

Contento y satisfecho con la compra del monitor.

Tenía varias opciones de compra dentro de mi presupuesto y dudas sobre el rendimiento que esperaba en todas ellas. Todas resueltas con primer vistazo a la pantalla ya configurada a mí pc. Buen producto. Gracias Philips

Ventajas

Calidad en la imagen proyectada en el monitor.

Contras

Por ahora, no puedo decir nada en contea

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2022-12-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2022-12-05

06/03/2023

España

España

Comprador verificado

Más allá de mis expectativas

Para lo que lo uso, cumple sobradamente con su función, menú fácil de manejar.

Ventajas

Todo

Contras

La falta de mando a distancia, que exista modelo con o sin altavoces.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2022-02-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2022-02-06

30/01/2023

España

España

Comprador verificado

Todo perfecto.

Es un buen monitor y se adapta a lo que buscaba. Lo recomendaría sin duda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-12-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-12-30

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