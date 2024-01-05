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Descatalogado
Imágenes vivas y nítidas de borde a borde
Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
V Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
4.3
de 4
53
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Suei
05/01/2024
España
Comprador verificado
Contento y satisfecho con la compra del monitor.
Tenía varias opciones de compra dentro de mi presupuesto y dudas sobre el rendimiento que esperaba en todas ellas. Todas resueltas con primer vistazo a la pantalla ya configurada a mí pc. Buen producto. Gracias Philips
Ventajas
Calidad en la imagen proyectada en el monitor.
Contras
Por ahora, no puedo decir nada en contea
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2022-12-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2022-12-05
AusenciaCalor
06/03/2023
España
Comprador verificado
Más allá de mis expectativas
Para lo que lo uso, cumple sobradamente con su función, menú fácil de manejar.
Ventajas
Todo
Contras
La falta de mando a distancia, que exista modelo con o sin altavoces.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2022-02-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2022-02-06
30/01/2023
España
Comprador verificado
Todo perfecto.
Es un buen monitor y se adapta a lo que buscaba. Lo recomendaría sin duda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-12-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-12-30
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse