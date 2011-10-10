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Descatalogado
Primera pantalla del mundo con PowerSensor que ahorra energía
Pantalla profesional 225P2 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de PowerSensor inteligente, que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80% en las facturas de la luz.
P-line de 22" (55,9 cm)
WSXGA+
PowerSensor es un 'sensor de personas' incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.
Los monitores de Philips que disponen de la certificación EPEAT GOLD garantizan la protección de la salud humana y del medio ambiente, al tiempo que son más eficientes y garantizan emisiones bajas de gases causantes del efecto invernadero. El programa EPEAT permite a los usuarios evaluar, comparar y seleccionar monitores basándose en 51 criterios medioambientales apoyados por la agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA). La certificación GOLD garantiza que al menos el 30 % del plástico utilizado es plástico reciclado, lo que garantiza la reducción del uso de materiales tóxicos y peligrosos. La certificación EPEAT Gold solo es válida en el sitio donde Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para obtener el estado de registro en tu país.
En consonancia con el compromiso de Philips "Sense and Simplicity", te permitimos realizar una elección responsable para que apagues tu monitor por completo en cualquier momento. Con tan sólo tocar el botón de encendido/apagado, que está cómodamente situado en la parte posterior del monitor, el consumo de energía del monitor se reduce a cero. En el modo de desconexión, el monitor se desconecta completamente de la alimentación de CA y, por lo tanto, reduce tu huella de carbono aún más.
4.8
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
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Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
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pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
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Esta reseña se realizó para Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor