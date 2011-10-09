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Descatalogado
Elegante pantalla LED Full HD con colores naturales
Con un diseño fino y elegante, la nueva generación de pantallas LED Full HD 226CL2 con SmartResponse Turbo de 2 ms y los elegantes controles SmartTouch, está lista para sumergirte en el mundo de los juegos y las películas
C-line de 21,5" (54,6 cm)
Full HD
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
La nueva línea de monitores de Philips utiliza la última generación Slim CCFL y LED. Por eso, el diseño es mucho más compacto, estético y ocupa menos espacio en el escritorio.
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente una gran cantidad de parámetros del monitor como PowerSensor, modo ECO ampliado, base para portátil con dos tomas de entrada para monitor, multimedia, asistencia para DisplayPort, color, brillo, calibración de la pantalla, audio etc. con el ratón. Además, ofrece una descripción detallada del ID del monitor para administrar el inventario.
4.3
de 4
32
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Ploughman
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
motiffmedia
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor