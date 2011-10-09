ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera

Descatalogado

BrillianceMonitor LED con 2 ms

226CL2SB/00

4.3

| (32) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

Elegante pantalla LED Full HD con colores naturales

Con un diseño fino y elegante, la nueva generación de pantallas LED Full HD 226CL2 con SmartResponse Turbo de 2 ms y los elegantes controles SmartTouch, está lista para sumergirte en el mundo de los juegos y las películas

Ver todos los beneficios

Elegante pantalla LED Full HD con colores naturales

  • C-line de 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Diseño delgado y contemporáneo

La nueva línea de monitores de Philips utiliza la última generación Slim CCFL y LED. Por eso, el diseño es mucho más compacto, estético y ocupa menos espacio en el escritorio.

Ajuste de la pantalla sencillo con SmartControl Premium

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente una gran cantidad de parámetros del monitor como PowerSensor, modo ECO ampliado, base para portátil con dos tomas de entrada para monitor, multimedia, asistencia para DisplayPort, color, brillo, calibración de la pantalla, audio etc. con el ratón. Además, ofrece una descripción detallada del ID del monitor para administrar el inventario.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

32

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

1

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.