ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Imagen principal

Descatalogado

Monitor LCD con retroiluminación LED

226V4LAB/00

4.1

| (23) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

Disfruta de imágenes LED vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada con altavoz estéreo y SmartControl Lite, es una opción fantástica.

Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 54,6 cm (21,5")

La pequeña huella ahorra espacio

Pantalla Full HD con relación de aspecto 16:9 para una mejor experiencia visual

La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

23

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Fecha de uso 2021-11-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Fecha de uso 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.