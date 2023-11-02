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Descatalogado
Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada con altavoz estéreo y SmartControl Lite, es una opción fantástica.
V-Line
54,6 cm (21,5")
La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
4.1
de 4
23
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Fecha de uso 2021-11-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Fecha de uso 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V4LAB LCD monitor with LED backlight