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Descatalogado
227E3QPHSU/00
Pantalla IPS de alto rendimiento con PowerSensor
Experimenta imágenes LED brillantes en esta pantalla IPS de visualización extra amplia. Con un diseño elegante, bisel azul translúcido, HDMI y la innovadora tecnología PowerSensor que detecta la presencia, ahorrando hasta un 80% en las facturas de luz, la convierte en la elección ecológica inteligente.
E-Line
54,6 cm (21,5")
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.
La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.
4.6
de 4
9
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
cla63
03/09/2013
Italia
ottimo schermo di qualità elevata
Ho acquistato questo prodotto perchè ho già avuto esperienze positive col marchio Philips, anche questa volta non sono rimasto deluso,lo shermo ha una risoluzione molto elevata,i colori hanno una resa ottimale grazie all' IPS,meritevole la soluzione Power Sensor,unica pecca,i comandi di bordo non si vedono quando lo schermo è acceso.In generale sono molto soddisfatto dell'prodotto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 227E3QPHSU IPS LED monitor
Sí, recomiendo este producto
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SAINEY6
26/07/2013
Nederland
Zeer goed
Deze monitor is aan te bevelen en werkt zeer prettig en energie besparend . Ik ben zeer tevreden!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight
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VincentP
14/01/2013
France
Ecran au TOP
J'ai cette écran depuis 1 mois et j'en suis vraiment content. Surtout pour la dalle IPS et la beauté des couleurs. L'écran en lui meme est assez joli.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight
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