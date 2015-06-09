ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Energy Label Europe A
    Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Energy Label Europe A
    Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
  • Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización

Descatalogado

Monitor LCD, retroiluminación LED

227E4LHAB/00

3.9
| (63) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización
Experimenta imágenes LED impresionantes con colores naturales en esta pantalla con diseño elegante y compacto. Con funciones como HDMI y altavoces estéreo, está preparada para que disfrutes del entretenimiento.
Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Esta elegante pantalla mejora tu experiencia de visualización

  • E-Line

  • 54,6 cm (21,5")

  • Pantalla Full HD

Tecnología LED para colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

SmartImage Lite para una mejor experiencia visual en pantalla LCD.

SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

63

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

09/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Reliable LCD Monitor

The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.