Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
227E4QSD/00
Línea E
21,5" (54,6 cm)
Pantalla Full HD
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.
2.0
de 4
1
Reseña
zamine
02/07/2013
France
Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant
J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.
Esta reseña se realizó para 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED
Esta reseña se realizó para 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED