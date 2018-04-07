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Descatalogado
227E7QDSB/00
Colores vivos, detalles nítidos
Este brillante monitor ancho proporciona unos colores vivos y unos detalles nítidos con un diseño elegante para ofrecer una imagen renovada en cualquier hogar u oficina.
E-Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
Full HD (1920 x 1080)
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
3.8
de 4
4
Reseñas
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Esta reseña se realizó para 237E7QDSB LCD monitor
Esta reseña se realizó para 237E7QDSB LCD monitor
Rody
27/02/2017
Italia
Comprador verificado
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 227E7QDSB Monitor LCD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 227E7QDSB Monitor LCD
Peter57
28/11/2016
Suisse
Comprador verificado
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 237E7QDSB LCD-Monitor
Sí, recomiendo este producto
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Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione
Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.
El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL
Para obtener una lista completa de productos compatibles con MHL consulta www.mhlconsortiun.org
La marca nominativa/marca comercial "AH-IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.
El tiempo de respuesta inteligente es el valor óptimo de las pruebas GtG o GtG (BW).