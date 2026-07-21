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Brilliance Monitor LCD
Descatalogado
Asistencia
230C1HSB/00
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Todas (3)
la pantalla muestra NO VIDEO INPUT (SIN ENTRADA DE VÍDEO): No hay señal de entrada.
¿Qué significa “tiempo de respuesta de la pantalla LCD"?
Problemas de imagen: La posición de la pantalla es incorrecta.
no hay imagen: No hay imagen (LED de alimentación ámbar o amarillo)
función Auto: El botón Auto no funciona correctamente.