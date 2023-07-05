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Descatalogado
S Line
23" (58,4 cm)
Pantalla Full HD
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base es ajustable en altura, inclinación y ángulo de giro, permitiendo colocar el monitor en la posición más cómoda y así evitar el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.
El monitor de Philips, gracias a su avanzada SmartErgoBase, puede bajarse casi hasta el nivel del escritorio para disfrutar de un ángulo de visualización cómodo. La altura del bisel a la mesa reducida es la solución perfecta si utilizas gafas bifocales, trifocales o progresivas para trabajar en el ordenador. Además, permite a los usuarios de distintas alturas utilizar el monitor con el ajuste de ángulo y altura que prefieran, lo que ayuda a reducir la fatiga y la tensión.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Piri1974
05/07/2023
België
Perfect office scherm.
Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.
Ventajas
Goed scherm.
Contras
Geen ingebouwde luidspreker.
Esta reseña se realizó para Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Esta reseña se realizó para Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
winkmarc
21/06/2013
België
Comprador verificado
uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden
Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
EPEAT Gold es válido solamente si Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para conocer el estado del registro en tu país.