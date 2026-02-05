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Siempre aparece el texto "SmartImage On/Off" (SmartImage encendido/apagado) en la pantalla.
¿Los monitores LCD de Philips son compatibles con Plug-and-Play?
¿Por qué la pantalla no muestra el texto de forma nítida sino irregular?
¿Qué hago si no sé cómo continuar cuando esté realizando los ajustes del monitor por medio de la presentación en pantalla?