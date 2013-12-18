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Descatalogado
Entretenimiento magnífico en tu pantalla LED HDMI
Esta elegante pantalla LED multimedia Full HD HDMI 234EL2 con elegantes controles SmartTouch está lista para introducirte en el mundo de los juegos y las películas
E-line de 23" (58,4 cm)
Full HD
Acabado brillante, atractivo y elegante que combina con tu decoración y la complementa.
El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.
Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.3
de 4
60
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
cesar2013
18/12/2013
España
la mejor tele que puedas comprar y aun precio estupendo
es Philips calidad ,durabilidad ,perfecion en imagen llevo toda mi vida comprando Philips y nunca me canso de repetir.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 222EL2SB LED monitor with SmartTouch
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 222EL2SB LED monitor with SmartTouch
graysongreen
11/04/2013
United Kingdom
Great value monitor with everything you need
I use this monitor every working day and it has transformed my daily routine by providing an easy to use, crystal-clear worktop. I also use it for movies and tv catch-up so all in all it is excellent value.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 244EL2SB LED monitor with HDMI
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 244EL2SB LED monitor with HDMI
LESBIGBO
09/04/2013
United Kingdom
spledid picture qualit
Hi HAVE FOUND THIS MONITOR DO GOOD I NO LONGER WATCH MOVIES ON THE LARGER TV WATCH ON HERE INSTEAD aLSO HAVE STARTED ONLINE GAMING SO MUCH BETTER
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 244EL2SB LED monitor with HDMI
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 244EL2SB LED monitor with HDMI