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Descatalogado
Línea G
23" (58,4 cm)
3D, anteojos FPR
Con Easy 3D, podés disfrutar de largas horas de comodidad con imágenes en 3D sin parpadeos ni superposición. Los anteojos 3D compatibles son livianos y no requieren pilas. Disfrutá hoy de la tecnología 3D en la comodidad de tu casa.
Entretenete con los anteojos 3D polarizados, livianos y fáciles de usar. Estos anteojos 3D sin parpadeos no solo son fáciles de cambiar y mantener, sino que también toda la familia tiene la opción de tener cada uno sus anteojos. Dado que no usan pilas ni cables, finalmente podrás disfrutarlos tanto como desees.
¡Transformá tu colección 2D en 3D con solo pulsar un botón! De fácil acceso a través de la tecla de acceso rápido en el marco, esta función reinventará tu colección favorita de juegos, películas y videos 2D en 3D.
4.7
de 4
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
lovezno07
23/08/2012
España
Me encanta su resolución! :)
Bueno el despliegue de funciones del monitor me parece perfecto y que esta cuidado al detalle. Altamente recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Para evitar malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimenten ninguna de las molestias descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños menores de 6 años.
Leé detenidamente el manual de instrucciones para aprender más acerca del 3D y la salud
Para tarjetas VGA y otros requisitos para funcionamiento 3D, visite www.philips.com/support para obtener más detalles.