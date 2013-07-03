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Descatalogado
Línea V
23" (58,4 cm)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Ahora puedes disfrutar de todas tus aplicaciones multimedia y sociales con sonido estéreo. Estos altavoces integrados no solo ofrecen un sonido fantástico, sin que también te ayudan a olvidarte de lío de cables externos y ahorrar un valioso espacio en el escritorio.
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.
4.3
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
fran63
16/04/2013
España
características muy buenas, y sobre todo, una relación calidad/precio excelente
Este producto lo recomiendo 100%. El único "pero" que le encuentro es su uso a través de los botones de ajustes, no está del todo conseguido, e induce al error (indicaciones sobre los botones en un color con falta de claridad y nitidez) Respecto al resto de características, es un monitor muy bueno, aunque hecho de menos su regulación en altura (esto es importante). Valoro muy positivamente, su relación calidad/precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED