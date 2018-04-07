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Descatalogado

Monitor LCD

237E7QDSB/00

3.8

| (4) Reseñas

Colores vivos, detalles nítidos

Este brillante monitor ancho proporciona unos colores vivos y unos detalles nítidos con un diseño elegante para ofrecer una imagen renovada en cualquier hogar u oficina.

Ver todos los beneficios

en un diseño elegante

Colores vivos, detalles nítidos

  • E Line

  • 58,4 cm (23")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

El bajo consumo permite ahorrar en las facturas

Menos cansancio ocular con la tecnología sin parpadeo

Debido a la forma en que se controla el brillo en las pantallas LED con retroiluminación, algunos usuarios experimentan parpadeo en la pantalla, lo que provoca cansancio ocular. La tecnología sin parpadeo de Philips ofrece una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo para una visualización más cómoda.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

4

Reseñas

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Esta reseña se realizó para 237E7QDSB LCD monitor

Esta reseña se realizó para 237E7QDSB LCD monitor

27/02/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 227E7QDSB Monitor LCD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 227E7QDSB Monitor LCD

28/11/2016

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 237E7QDSB LCD-Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 237E7QDSB LCD-Monitor

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Avisos legales

  1. Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione

  2. Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.

  3. El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL

  4. Para obtener una lista completa de productos compatibles con MHL consulta www.mhlconsortiun.org

  5. La marca nominativa/marca comercial "AH-IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

  6. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse