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  • Pantalla con diseño ecológico sostenible

Descatalogado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

241P4QPYES/00

2.8
| (4) Reseñas
Pantalla con diseño ecológico sostenible
La pantalla LED AMVA PowerSensor de Philips, que utiliza un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
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con PowerSensor para ahorrar energía

Pantalla con diseño ecológico sostenible

  • P-line

  • 24" (61 cm)

  • Pantalla AMVA Full HD

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.

DisplayPort ofrece audio y vídeo mediante un solo cable largo

DisplayPort es una conexión digital del PC al monitor sin ninguna conversión. Con mayores capacidades que el estándar DVI, es totalmente capaz de soportar hasta 15 metros de cables y una transferencia de 10,8 Gbps por segundo. Con este alto rendimiento y sin retraso, consigues las imágenes y las frecuencias de actualización más rápidas; así DisplayPort es la mejor opción no solo para el uso en una oficina o en casa, sino también para los exigentes juegos y películas, la edición de vídeos y mucho más. También tiene en cuenta la compatibilidad mediante el uso de varios adaptadores.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.8

de 4

4

Reseñas

5
3

30/11/2013

France

France

son déplorable

Très bel écran, possibilité de choisir la définition, bureau, film, photos, jeux ou désactiver. En ce qui concerne la webcam et le son c'est assez décevant, j'avais choisi ce modèle afin de ne pas trop encombrer mon espace bureau, je regrette ce choix, car je vais devoir choisir des H.P. et webcam extérieur. A moins qu'une autre solution me soit proposée.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

16/04/2013

Suisse

Suisse

Rundum top

Die Hardware ist top und überzeugt auch nach mehreren Wochen. Mit der Ecofunktion inkl Sensor hat man noch ein gutes Gefühl. Einziges Manko ist für mich die Zusatzsoftware um alle Optionen des Bildschirms per Windows zu verwalten. Die ist umständlich und langsam.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

03/04/2014

France

France

Dalle/électronique de mauvaise qualité, son déplorable.

Comme la plupart des moniteurs de cette gamme de prix, la dalle et/ou l'électronique sont de mauvaises qualités. Le réglage par défaut est correct, bien que trop lumineux/délavé mais impossible à améliorer car modifier un réglage influe sur le rendu de tous les autres, en particulier le contraste qui fait disparaître la moitié des couleurs si on passe de 50 à 51... Le son lui, est catastrophique. A ce stade mieux vaut ne pas mettre de haut-parleurs... J'ai acheté ce moniteur car il est vendu comme "pro" (P-Line) mais à par le prix, je ne vois pas ce qu'il a de "pro". Peu convenir à des utilisateurs peu ou pas exigeants, non recommandé pour tous les autres.

Esta reseña se realizó para Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor

Esta reseña se realizó para Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor

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