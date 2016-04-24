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Descatalogado

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroiluminación LED

241P4QPYKES/00

3.8
| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Pantalla con diseño ecológico sostenible
Esta pantalla AMVA LED de Philips con webcam te ayuda a colaborar y comunicarte, lo que te permite ahorrar tiempo y dinero.
Ver todos los beneficios

con webcam que ahorra tiempo y dinero

Pantalla con diseño ecológico sostenible

  • P-line

  • 24" (61 cm)

  • Pantalla Full HD

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.

Webcam para conectarse y colaborar

La webcam y el micrófono integrados te permiten ver a tus compañeros y clientes y comunicarte con ellos. Esta sencilla solución te permite colaborar y compartir, lo que ahorra un preciado tiempo y los costes relacionados con los viajes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
2

24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

23/04/2013

France

France

bon écran, logiciels fournis médiocres

Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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