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Descatalogado
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 cm)
Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 144 veces por segundo de forma eficaz, 2,4 veces más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 144 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un retardo de entrada ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar
Mobile High Definition Link (MHL) es una interfaz de audio/vídeo móvil para conectar directamente dispositivos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL opcional te permite conectar de forma sencilla tu dispositivo móvil compatible con MHL a esta gran pantalla MHL de Philips y ver cómo los vídeos de alta definición cobran vida con sonido totalmente digital. Ahora no solo podrás disfrutar de los juegos, las fotos, las películas o el resto de aplicaciones de tu dispositivo móvil a gran pantalla, sino que podrás cargar el dispositivo al mismo tiempo para que nunca te quedes sin energía a mitad.
La nueva pantalla de juego de Philips ofrece múltiples opciones al contar con una visualización de datos en pantalla de acceso rápido con los ajustes perfectos para los jugadores. El modo "FPS" (juego de acción en primera persona) mejora los temas oscuros en los juegos, lo que permite ver objetos ocultos en áreas oscuras. El modo "Juego de carreras" adapta la pantalla a un tiempo de respuesta más rápido, adopta color de alta densidad y ajusta la imagen. El modo "RTS" (juego de estrategia en tiempo real) tiene un modo SmartFrame especial que destaca un área específica y permite el ajuste de tamaño y de imágenes. Al ofrecer la posibilidad de jugar con 1 o 2 jugadores, puedes personalizar la configuración en función del juego, garantizando el mejor rendimiento.
3.7
de 4
3
Reseñas
Zirkonis
22/08/2013
Deutschland
Ein Must-Have für jeden Gamer!
Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Andreadeluxe
15/09/2013
United Kingdom
Good gaming monitor but....
I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade
Esta reseña se realizó para Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Esta reseña se realizó para Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
mrj007
29/07/2013
United Kingdom
display port not at 120hz
Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Esta pantalla de Philips es capaz de alcanzar frecuencias de actualización de hasta 144 Hz a través de su conector DVI de enlace dual y del conector DisplayPort. Asegúrate de que la tarjeta gráfica admite frecuencias de actualización de 144 Hz y de que está actualizada con el controlador más reciente.
Si tienes alguna pregunta relacionada con el rendimiento a 144 Hz, consulta directamente al proveedor de tu tarjeta.
Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.
El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL
Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione