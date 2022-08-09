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Descatalogado
243S7EJMB/01
Funciones esenciales y fiables
Nuestra línea de monitores S Line ofrece una eficiencia empresarial. Una amplia pantalla IPS con tecnología SoftBlue es perfecta para una productividad que no daña la vista. La pantalla con altura ajustable y sin marco permite la visualización de varios monitores para obtener una vista ampliada.
S Line
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Con una amplia variedad de opciones de conectividad, estas pantallas de Philips disponen de múltiples conexiones como VGA, DisplayPort o conector HDMI universal, lo que te permite disfrutar de contenido de vídeo y audio sin comprimir en alta resolución. Las conexiones USB te permiten transferir datos a una velocidad extrema a la vez que ofrece conectividad global. Independientemente de la fuente que utilices, puedes estar seguro de que esta pantalla de Philips garantizará que tu inversión no quedará obsoleta en poco tiempo.
La tecnología LED SoftBlue utiliza una tecnología inteligente para reducir las nocivas ondas de luz azul sin que esto afecte al color ni a la imagen de la pantalla. Organizaciones de pruebas internacionales como TUV Rheinland han certificado que la tecnología LED SoftBlue reduce la dañina luz azul.
Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.
3.6
de 4
7
Reseñas
Repetro46
09/08/2022
Italia
Comprador verificado
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Ventajas
compatto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Fecha de uso 2021-07-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Fecha de uso 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Esta reseña se realizó para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Esta reseña se realizó para 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Contras
Qualidade de Som
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Fecha de uso 2019-12-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Fecha de uso 2019-12-21
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2