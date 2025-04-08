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Descatalogado
Imágenes vivas y nítidas de borde a borde
Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
V Line
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
4.1
de 4
81
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
El Cueva
08/04/2025
España
Excelente monitor
Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente
Ventajas
A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2024-03-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2024-03-08
Mariatete
03/11/2021
España
Comprador verificado
Calidad
Un monitor perfecto para trabajar. Se nota la calidad
Ventajas
Buena imagen
Contras
El sonido no es muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-05-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-05-03
Taichinesito
08/02/2021
España
Comprador verificado
Fantástico
Me gustaba todo del producto y me daba confianza la marca
Ventajas
Su calidad y precio
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2020-10-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2020-10-08
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse