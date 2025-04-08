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Descatalogado

Monitor LCD Full HD

243V7QDAB/01

4.1

| (81) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.

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Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

81

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

08/04/2025

España

España

Excelente monitor

Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente

Ventajas

A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2024-03-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2024-03-08

03/11/2021

España

España

Comprador verificado

Calidad

Un monitor perfecto para trabajar. Se nota la calidad

Ventajas

Buena imagen

Contras

El sonido no es muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-05-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-05-03

08/02/2021

España

España

Comprador verificado

Fantástico

Me gustaba todo del producto y me daba confianza la marca

Ventajas

Su calidad y precio

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2020-10-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2020-10-08

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse