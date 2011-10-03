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Descatalogado

Monitor LCD con HDMI, Audio, SmartTouch

244E1SB/00

4.5

| (20) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

Pantalla HDMI para un entretenimiento en Full HD

Diviértete con el rendimiento de la pantalla de 16:9 con Full HD 1080p. La pantalla 244E1 combina las entradas HDMI y DVI con un sistema de audio estéreo invisible y un acabado brillante y atractivo

Ver todos los beneficios

Pantalla HDMI para un entretenimiento en Full HD

  • Panorámico E-line 61 cm (24")

  • Full HD 1920 x 1080p

Pantalla LCD Full HD con una resolución de 1920 x 1080p

Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.

Pantalla 16:9 para visualizar mejor vídeos y juegos en formato panorámico

La relación de aspecto es la expresión de anchura de imagen en comparación con su altura. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos y videojuegos de forma excepcional sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

Sonido estéreo integrado para una experiencia multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.5

de 4

20

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

3
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1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

An elegant design and top-quality 24" HD Monitor

I have been using the Philips 244E1SB monitor for a while now, every day of work. It has never once failed to fulfil its' features, functionality or display requirements, even with multiple inputs to compete with the use it takes. We ordered three for our small team and they have not failed to impress us or co-workers with how impressive they deal with a variety of outputs.

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Esta reseña se realizó para 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

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31/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor!

I recently purchased this monitor and used it quite a bit in this short time. Looks and feels very good quality make. Quality of image is brilliant (I have used VGA and DVI connections - only VGA cable included - have not used HDMI yet). Very good response rate. Sleek design (looks a lot more expensive). Smartouch buttons are cool. Speakers are very good for everyday PC use - I suggest you use an external system if you want to listen to music. The whole monitor including base is really light. What can I say, I'm really pleased with my purchase. I hope it continues like that.

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17/07/2012

France

France

Excellent matériel

Très bon matériel. A conseiller absolument à tous les internaute pour leur usage quotidien

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