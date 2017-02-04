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Descatalogado

Monitor LCD con SmartControl Lite

246V5LSB/00

3.6
| (16) Reseñas
Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada SmartControl Lite, es una opción fantástica.
Ver todos los beneficios

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 24" (61 cm)

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

16

Reseñas

04/02/2017

Deutschland

Deutschland

Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem

Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

14/04/2014

Nederland

Nederland

prima product

De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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Esta reseña se realizó para 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

25/10/2013

Nederland

Nederland

zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd

goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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