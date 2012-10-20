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  • El arte de la elegancia y el rendimiento
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Descatalogado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

248C3LHSW/00

4
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

1 premio

El arte de la elegancia y el rendimiento
Siente un nuevo nivel de sofisticación que expresa las formas puras. Con esta estructura fina y elegante, y una estilosa base de aluminio, la nueva pantalla Moda es una obra maestra.
Ver todos los beneficios

El arte de la elegancia y el rendimiento

  • Moda

  • 59,9 cm (23,6"), blanco,

  • Full HD

Tecnología LED para imágenes excelentes

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

SmartKolor para imágenes con colores impactantes

SmartKolor para imágenes con colores impactantes

SmartKolor es una sofisticada tecnología de extensión del color que optimiza la gama visual de colores de la pantalla. Esta función maximiza el control de ganancia RGB de la pantalla y te ofrece mejores imágenes llenas de vida para que disfrutes más de tus fotos y videos.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-1679531

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Reseña

100%

ha recomendado este producto

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1

20/10/2012

Suisse

Suisse

Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile

Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

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