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Descatalogado
Moda
59,9 cm (23,6"), blanco,
Full HD
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que los encendés. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.
SmartKolor es una sofisticada tecnología de extensión del color que optimiza la gama visual de colores de la pantalla. Esta función maximiza el control de ganancia RGB de la pantalla y te ofrece mejores imágenes llenas de vida para que disfrutes más de tus fotos y videos.
Premios
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
BIL62
20/10/2012
Suisse
Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile
Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight
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