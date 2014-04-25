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Descatalogado
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
60 cm (23,6")
Con su exclusiva tecnología LightFrame, Philips ha seguido la larga tradición de dar a las innovaciones un uso práctico. La tecnología LightFrame se basa en el principio científico de que la luz azul que pasa a través del tercer receptor del ojo refresca el reloj biológico, te proporciona energía y te aporta una mayor sensación de bienestar. Mediante el uso de materiales desarrollados en exclusiva, la pantalla LightFrame de Philips emite una luz azul con una longitud de onda específica desde su bisel, lo que ayuda a reducir la fatiga ocular y mejora la concentración después de largos periodos de tiempo frente a la pantalla.
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.
4.4
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sí, recomiendo este producto
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AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung