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Descatalogado

BrillianceMonitor LCD con retroiluminación LED

248X3LFHSB/00

4.4
| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Relaja los ojos
La innovadora pantalla LightFrame 2 de Philips con su exclusivo bisel emite una luz azul con una longitud de onda específica que reduce la fatiga visual y mejora la concentración, aportando una sensación de bienestar.
Ver todos los beneficios

La innovadora pantalla LightFrame reduce la fatiga visual

Relaja los ojos

  • LightFrame 2™

  • 60 cm (23,6")

La innovadora tecnología LightFrame™ relaja tus ojos

Con su exclusiva tecnología LightFrame, Philips ha seguido la larga tradición de dar a las innovaciones un uso práctico. La tecnología LightFrame se basa en el principio científico de que la luz azul que pasa a través del tercer receptor del ojo refresca el reloj biológico, te proporciona energía y te aporta una mayor sensación de bienestar. Mediante el uso de materiales desarrollados en exclusiva, la pantalla LightFrame de Philips emite una luz azul con una longitud de onda específica desde su bisel, lo que ayuda a reducir la fatiga ocular y mejora la concentración después de largos periodos de tiempo frente a la pantalla.

Tecnología LED para imágenes brillantes

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

SmartImage optimizada para facilidad de uso

SmartImage optimizada para facilidad de uso

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

25/04/2014

France

France

Pourquoi chercher ailleurs?

Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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17/05/2013

Nederland

Nederland

Fijne monitor

Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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09/09/2012

Deutschland

Deutschland

Super zum arbeiten und programmieren...

Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sí, recomiendo este producto

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