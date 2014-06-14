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Descatalogado
Blade 2
24" (61 cm)
Pantalla Full HD
La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.
SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece más rendimiento. Con la interfaz simple podés seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tenés que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.
La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de tecnología ultradelgada LED, por lo que el diseño es mucho más compacto y estético que los anteriores monitores y ocupa menos espacio en el escritorio.
5.0
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Brainzz
14/06/2014
België
Philips IPS Led
nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
willem123
06/09/2013
Nederland
Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos
Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
mecnassi
23/04/2013
France
la simplicité d'utilisation est relative
Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED