ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Energy Label Europe A
    Sorprendentemente bella
  • Sorprendentemente bella
  • Sorprendentemente bella
  • Energy Label Europe A
    Sorprendentemente bella
  • Sorprendentemente bella
  • Sorprendentemente bella

Descatalogado

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroiluminación LED

249C4QHSB/00

5
| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Sorprendentemente bella
El nuevo monitor Blade 2 de Philips con un diseño elegante y pantalla AMVA con ángulo de visualización amplio está preparado para ofrecer un rendimiento brillante
Ver todos los beneficios

Pantalla AMVA de alto rendimiento ultracompacta

Sorprendentemente bella

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Pantalla Full HD

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.

SmartImage: pantalla con mejor calidad de imagen y fácil de usar

SmartImage: pantalla con mejor calidad de imagen y fácil de usar

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece más rendimiento. Con la interfaz simple podés seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tenés que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

Diseño moderno y ultradelgado para apariencias contemporáneas

La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de tecnología ultradelgada LED, por lo que el diseño es mucho más compacto y estético que los anteriores monitores y ocupa menos espacio en el escritorio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.