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Descatalogado
24PHS4022/12
Televisor LED ultrafino
Concebido para la diversión, el televisor Philips 4000 lleva la imagen de alta calidad a la pantalla pequeña. Este modelo cuenta con un diseño compacto que permite transportarlo cómodamente y sin complicaciones de una habitación a otra, al tiempo que el estilo minimalista lo convierte en un elemento acogedor en cualquier lugar que lo coloques.
60 cm (24")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.
Elegante, compacto y ligero. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en la cocina o mantenerte informado a través de las últimas noticias mientras haces tus tareas en el garaje o conocer los últimos resultados deportivos mientras disfrutas de una buena barbacoa. ¡Perfecta para utilizarla mientras te diviertes!
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
4.2
de 4
9
Reseñas
KisDaddy
13/08/2018
Deutschland
Für unseren Einsatz- und Nutzungsbereich topp!
Wir suchten ein neues TV Gerät für unsere Küche mit Möglichkeit der Montage an einer schwenkbaren Wandhalterung. Nach einer super Beratung haben wir uns für das Philips-TV-Gerät entschlossen und haben genau das bekommen was wir gesucht hatten. Bei diesem Gerät passt nach unserer Beurteilung und für unsere Belangen alles überein. Zudem kann ich sagen, dass Gerät steht im super Preis-Leistungs-verhältnis.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher
Gerdgustavadolf
07/01/2018
Deutschland
Ich bin sehr zufrieden
Ich habe das Produkt bereits weiterempfohlen. Das Produkt wird täglich benutzt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher
Sí, recomiendo este producto
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canaillerl
11/12/2017
France
bon produit
bonne qualité image merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.