Estimado Cliente, Referente a su consulta, le informamos que, el proveedor de servicios de emisión no permite reordenar la lista de canales predefinidos. Se recomienda usar la opción de lista de favoritos del televisor para crear una lista de canales en el orden de preferencia. Para ordenar los canales de su TV, proceda de la siguiente manera para reordenar una lista de canales: • Pulse el botón "Lista" del mando a distancia. • Cuando esté en una lista de canales, utilice el botón "verde" del mando a distancia para resaltar los canales que deben agregarse a la lista de favoritos. • Utilice las flechas del mando a distancia para seleccionar [Todos los canales de antena / cable / satélite] en la parte superior de la lista y pulse el botón "OK" del mando a distancia. • Seleccione [Antena / cable / satélite - canales favoritos] y pulse "OK". • Utilice la flecha de abajo del mando a distancia para seleccionar uno de los canales de la lista. A continuación, pulse el botón "Opciones" del mando a distancia • Seleccione [Reordenar canales] y pulse “OK” del mando a distancia. • Seleccione el canal que necesita ser reordenado y presione "OK" (una imagen aparecerá en el lado izquierdo). • Elija la nueva ubicación del canal en la lista de canales con las flechas del mando a distancia y pulse "OK" para confirmar • Repita el paso anterior hasta que todos los canales estén organizados como se prefiera. • Pulse el botón "Atrás" del mando a distancia para cerrar el menú y guardar los cambios. Para cualquier consulta, no dude de contactarnos al 913 49 65 82 de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y los sábados de 09:00 a 18:00 para que puedan informarle de cómo proceder. Atentamente, [Awatif] Servicio de Atención al Cliente PHILIPS