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Descatalogado
24PHT4022/12
Televisor LED ultrafino
Concebido para la diversión, el televisor Philips 4000 lleva la imagen de alta calidad a la pantalla pequeña. Este modelo cuenta con un diseño compacto que permite transportarlo cómodamente y sin complicaciones de una habitación a otra, al tiempo que el estilo minimalista lo convierte en un elemento acogedor en cualquier lugar que lo coloques.
60 cm (24")
Televisor LED
DVB-T/T2/C
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.
Elegante, compacto y ligero. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en la cocina o mantenerte informado a través de las últimas noticias mientras haces tus tareas en el garaje o conocer los últimos resultados deportivos mientras disfrutas de una buena barbacoa. ¡Perfecta para utilizarla mientras te diviertes!
2.7
de 4
3
Reseñas
gatodbotas52
30/10/2017
Portugal
Fiabilidade da Philips através dos tempos
A televisão em si tem boa imagem. A Philips deveria mandar instruções adequadas para as pessoas conseguirem sintonizar os canais e outros.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultra fino
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultra fino
GarthDinas
02/05/2018
United Kingdom
Not a very sharp picture.
The picture is not very sharp, sub titles are not very clear,
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHT4022 Ultra Slim LED TV
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHT4022 Ultra Slim LED TV
Jethro
29/04/2019
España
Desastre, como no Philips
Nunca intuitivo y no se pueden ordenar los canales, solo los favoritos.
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultrafino
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultrafino
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.