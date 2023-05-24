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Descatalogado
271B8QJEB/00
Imagen clara y rendimiento eficiente
Trabaja como nunca con el monitor Full HD de 27" de Philips. Las imágenes nítidas y los colores vibrantes de la resolución Full HD te proporcionan el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo, mientras que la regulación de altura, la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista.
B Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
3.8
de 4
29
Reseñas
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Empleado de Philips
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Ventajas
everything
Contras
no rizz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221B8LJEB LCD monitor
Fecha de uso 2023-04-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221B8LJEB LCD monitor
Fecha de uso 2023-04-24
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Comprador verificado
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271B8QJEB LCD-Monitor
Fecha de uso 2019-12-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271B8QJEB LCD-Monitor
Fecha de uso 2019-12-01
HermanvM
29/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Prrima scherm
Het scherm werkt perfect als thuiswerplek, maar ook Netflixen kan goed. Formaat is prima. kwaliteit erg goed. Het scherm kan in hoogte versteld worden, maar ook worden gekanteld
Ventajas
Mooi beeld, goed formaat
Contras
LCD ipv LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 241B8QJEB LCD-monitor
Fecha de uso 2019-04-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 241B8QJEB LCD-monitor
Fecha de uso 2019-04-29
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
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La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.