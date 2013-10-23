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Descatalogado

Monitor LCD, retroiluminación LED

273E3LHSB/00

4.5

| (42) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Magnífico entretenimiento con tu gran pantalla LED

Esta gran pantalla LED Full HD 273E3 con HDMI y controles táctiles está lista para introducirte en el mundo del entretenimiento

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Magnífico entretenimiento con tu gran pantalla LED

  • E-Line

  • 27" (68,6 cm)

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920 x 1080p

Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920 x 1080p

La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

HDMI ready para obtener una experiencia multimedia de calidad suprema

HDMI ready para obtener una experiencia multimedia de calidad suprema

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

42

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

3
1

23/10/2013

España

España

El mejor monitor de 27" que he encontrado

La calidad de imagen es excelente, si se configura adecuadamente. Tras semanas buscando, definitivamente es el mejor monitor en relación calidad/precio que he encontrado a la venta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3LHSB Monitor LCD, retroiluminación LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3LHSB Monitor LCD, retroiluminación LED

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good Value Widescreen Monitor

This monitor was bought as a gift for me and it was bought on the basis of it looked good. I must say that it does look good out of the box and even better when switched on and hooked up to my PC. It's range of colours and the vividness of them makes this a cracking monitor for the price The only down side about this is the touch sensitivity on the controls for the monitor isn't very sensitive. Overall a good monitor for the price paid.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3LHSB LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3LHSB LCD monitor, LED backlight

08/07/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

Spitzenprodukt für diesen Preis. Schönes Design und Bild. Einfach anschließen, ob HDMI, DVI oder VGA, einschalten, fertig. Man kann alle Parameter auch individuell einstellen. Der Sound ist auch in Ordnung. Bin voll auf zufrieden mit dem Monitor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3LHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3LHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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