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Descatalogado
Magnífico entretenimiento con tu gran pantalla LED
Esta gran pantalla LED Full HD 273E3 con HDMI y controles táctiles está lista para introducirte en el mundo del entretenimiento
E-Line
27" (68,6 cm)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
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4.5
de 4
42
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Vintage
23/10/2013
España
El mejor monitor de 27" que he encontrado
La calidad de imagen es excelente, si se configura adecuadamente. Tras semanas buscando, definitivamente es el mejor monitor en relación calidad/precio que he encontrado a la venta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3LHSB Monitor LCD, retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3LHSB Monitor LCD, retroiluminación LED
andyandsteph
25/07/2012
United Kingdom
Good Value Widescreen Monitor
This monitor was bought as a gift for me and it was bought on the basis of it looked good. I must say that it does look good out of the box and even better when switched on and hooked up to my PC. It's range of colours and the vividness of them makes this a cracking monitor for the price The only down side about this is the touch sensitivity on the controls for the monitor isn't very sensitive. Overall a good monitor for the price paid.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3LHSB LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3LHSB LCD monitor, LED backlight
yps55
08/07/2016
Deutschland
Sehr gutes Produkt
Spitzenprodukt für diesen Preis. Schönes Design und Bild. Einfach anschließen, ob HDMI, DVI oder VGA, einschalten, fertig. Man kann alle Parameter auch individuell einstellen. Der Sound ist auch in Ordnung. Bin voll auf zufrieden mit dem Monitor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3LHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3LHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung