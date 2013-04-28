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Descatalogado

Monitor LCD AMVA, retroiluminación LED

273E3QHSB/00

4.5
| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Pantalla AMVA de alto rendimiento
Disfruta de imágenes con alto contraste en esta pantalla LED AMVA. Con un gran tamaño, un amplio ángulo de visualización e imágenes vívidas y brillantes, está preparada para que disfrutes del entretenimiento.
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para disfrutar de imágenes vívidas con alto contraste

Pantalla AMVA de alto rendimiento

  • E-Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Pantalla Full HD

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.

Resolución Full HD de 16:9 para juegos y vídeo

Resolución Full HD de 16:9 para juegos y vídeo

La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

28/04/2013

France

France

Globalement, un très bon produit

Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

23/01/2013

Italia

Italia

Abbagliante

Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

08/09/2013

Italia

Italia

Fa quello che deve ottimo per il lavoro

Monitor compatto e ben definito. Lo consiglio soldi spesi bene

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

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