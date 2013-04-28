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Descatalogado
E-Line
27" (68,6 cm)
Pantalla Full HD
La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.
La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
4.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
jck85
28/04/2013
France
Globalement, un très bon produit
Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
cipudduzza
23/01/2013
Italia
Abbagliante
Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
utos75
08/09/2013
Italia
Fa quello che deve ottimo per il lavoro
Monitor compatto e ben definito. Lo consiglio soldi spesi bene
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED