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Descatalogado
V-Line
27" (68,6 cm)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
4.2
de 4
39
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
Melenas75
16/03/2017
España
Comprador verificado
Una calidad de imagen perfecta
Perfecto diseño, calidad de imagen maravillosas. Un tamaño perfecto para poder trabajar con varias cosas a la vez.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Willthor
24/08/2022
Deutschland
Super Monitor
Diesen Monitor besitze ich jetzt seit mehreren Jahren und bin sehr zufrieden mit diesen Monitor. Zum Zeitpunkt, wo ich den Monitor gekauft habe, gab es in dieser Größe nichts Besseres, besonders nicht für diesen Preis.
Ventajas
Guter Sound (für Monitor Lautsprecher), gutes und klares Bild, sehr stabil (hat ein Sturz aus 1,50m ohne Schaden überlebt)
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V5LHSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V5LHSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Lil1013
03/09/2018
Danmark
Denne monitor er den bedste
Den bedste monitor, jeg har haft! Enkel at anvende, flot skærmopløsning og med masser af plads til 2 regneark på én gang! Jeg kan 100% anbefale denne monitor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse