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  • Energy Label Europe B
    Imágenes LED fantásticas con colores vivos
  • Imágenes LED fantásticas con colores vivos
  • Energy Label Europe B
    Imágenes LED fantásticas con colores vivos
  • Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Descatalogado

Monitor LCD con SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas en esta gran pantalla de Philips. Equipada con HDMI y SmartControl Lite, es una opción fantástica.
Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • V-Line

  • 27" (68,6 cm)

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

39

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

16/03/2017

España

España

Comprador verificado

Una calidad de imagen perfecta

Perfecto diseño, calidad de imagen maravillosas. Un tamaño perfecto para poder trabajar con varias cosas a la vez.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V5LHSB Monitor LCD con SmartControl Lite

24/08/2022

Deutschland

Deutschland

Super Monitor

Diesen Monitor besitze ich jetzt seit mehreren Jahren und bin sehr zufrieden mit diesen Monitor. Zum Zeitpunkt, wo ich den Monitor gekauft habe, gab es in dieser Größe nichts Besseres, besonders nicht für diesen Preis.

Ventajas

Guter Sound (für Monitor Lautsprecher), gutes und klares Bild, sehr stabil (hat ein Sturz aus 1,50m ohne Schaden überlebt)

Contras

Keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V5LHSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V5LHSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

03/09/2018

Danmark

Danmark

Denne monitor er den bedste

Den bedste monitor, jeg har haft! Enkel at anvende, flot skærmopløsning og med masser af plads til 2 regneark på én gang! Jeg kan 100% anbefale denne monitor.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite

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