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Descatalogado
Imágenes vivas y nítidas de borde a borde
Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.
Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.
4.1
de 4
81
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
El Cueva
08/04/2025
España
Excelente monitor
Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente
Ventajas
A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2024-03-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2024-03-08
Mariatete
03/11/2021
España
Comprador verificado
Calidad
Un monitor perfecto para trabajar. Se nota la calidad
Ventajas
Buena imagen
Contras
El sonido no es muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-05-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-05-03
Taichinesito
08/02/2021
España
Comprador verificado
Fantástico
Me gustaba todo del producto y me daba confianza la marca
Ventajas
Su calidad y precio
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2020-10-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2020-10-08
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse