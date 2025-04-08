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Descatalogado

Monitor LCD Full HD

273V7QDAB/01

4.1

| (81) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.

Ver todos los beneficios

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

El montaje VESA aporta flexibilidad

El montaje VESA aporta flexibilidad

Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.

Modo EasyRead para una experiencia equiparable a la lectura en papel

Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

81

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

08/04/2025

España

España

Excelente monitor

Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente

Ventajas

A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2024-03-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2024-03-08

03/11/2021

España

España

Comprador verificado

Calidad

Un monitor perfecto para trabajar. Se nota la calidad

Ventajas

Buena imagen

Contras

El sonido no es muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-05-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-05-03

08/02/2021

España

España

Comprador verificado

Fantástico

Me gustaba todo del producto y me daba confianza la marca

Ventajas

Su calidad y precio

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2020-10-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2020-10-08

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Avisos legales

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  2. La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse