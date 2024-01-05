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Descatalogado

Monitor LCD Full HD

273V7QDSB/01

4.3

| (53) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.

Ver todos los beneficios

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

El montaje VESA aporta flexibilidad

El montaje VESA aporta flexibilidad

Diseño compacto que ahorra espacio

Modo EasyRead para una experiencia equiparable a la lectura en papel

Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 4

53

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

3

05/01/2024

España

España

Comprador verificado

Contento y satisfecho con la compra del monitor.

Tenía varias opciones de compra dentro de mi presupuesto y dudas sobre el rendimiento que esperaba en todas ellas. Todas resueltas con primer vistazo a la pantalla ya configurada a mí pc. Buen producto. Gracias Philips

Ventajas

Calidad en la imagen proyectada en el monitor.

Contras

Por ahora, no puedo decir nada en contea

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2022-12-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2022-12-05

06/03/2023

España

España

Comprador verificado

Más allá de mis expectativas

Para lo que lo uso, cumple sobradamente con su función, menú fácil de manejar.

Ventajas

Todo

Contras

La falta de mando a distancia, que exista modelo con o sin altavoces.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2022-02-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2022-02-06

30/01/2023

España

España

Comprador verificado

Todo perfecto.

Es un buen monitor y se adapta a lo que buscaba. Lo recomendaría sin duda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-12-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-12-30

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  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

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