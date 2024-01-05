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Descatalogado
Imágenes vivas y nítidas de borde a borde
Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.
4.3
de 4
53
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Suei
05/01/2024
España
Comprador verificado
Contento y satisfecho con la compra del monitor.
Tenía varias opciones de compra dentro de mi presupuesto y dudas sobre el rendimiento que esperaba en todas ellas. Todas resueltas con primer vistazo a la pantalla ya configurada a mí pc. Buen producto. Gracias Philips
Ventajas
Calidad en la imagen proyectada en el monitor.
Contras
Por ahora, no puedo decir nada en contea
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2022-12-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2022-12-05
AusenciaCalor
06/03/2023
España
Comprador verificado
Más allá de mis expectativas
Para lo que lo uso, cumple sobradamente con su función, menú fácil de manejar.
Ventajas
Todo
Contras
La falta de mando a distancia, que exista modelo con o sin altavoces.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2022-02-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2022-02-06
30/01/2023
España
Comprador verificado
Todo perfecto.
Es un buen monitor y se adapta a lo que buscaba. Lo recomendaría sin duda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-12-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-12-30
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse