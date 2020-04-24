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Descatalogado
Imágenes vivas y nítidas de borde a borde
Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
4.6
de 4
18
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Rodge12440
24/04/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Upgraded monitor as my older Philips was too small
Because past experience with Philips products showed they were always reliable.
Ventajas
Quality picture and easy set up. Price excellent.
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Martin_Neil
14/11/2019
United Kingdom
Comprador verificado
Best Coffee Machine Bar none
Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin
Ventajas
plug in go and brilliant
Contras
bigger water tank would be useful
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
reini1
15/01/2024
Deutschland
Comprador verificado
Für den Preis unschlagbar
Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse