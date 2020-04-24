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  • Imágenes vivas y nítidas de borde a borde
  • Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

Descatalogado

Monitor LCD Full HD

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.

Ver todos los beneficios

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Modo EasyRead para una experiencia equiparable a la lectura en papel

Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.

El montaje VESA aporta flexibilidad

Pantalla de borde estrecho para una apariencia perfecta

Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

18

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

24/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Upgraded monitor as my older Philips was too small

Because past experience with Philips products showed they were always reliable.

Ventajas

Quality picture and easy set up. Price excellent.

Contras

None found yet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

14/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Best Coffee Machine Bar none

Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin

Ventajas

plug in go and brilliant

Contras

bigger water tank would be useful

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

15/01/2024

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Für den Preis unschlagbar

Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

Sí, recomiendo este producto

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Date of Use 2023-12-15

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