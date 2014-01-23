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Descatalogado
274E5QHAW/01
Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS
Esta atractiva pantalla de Philips con bisel ultraestrecho y tecnología AH-IPS proporciona imágenes con colores brillantes y asombrosos. Mobile HD Link te permite replicar la pantalla de tu smartphone.
Bisel ultraestrecho
27" (68,6 cm)
MHL
Al recurrir a lo último en paneles, las nuevas pantallas de Philips presentan un diseño minimalista que limita el espesor del bisel exterior a casi 2,5 mm (0,09"). Junto con la franja negra incorporada de unos 9 mm (0,35"), las dimensiones totales del bisel son reducidas, lo que minimiza significativamente cualquier distracción y maximiza el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el bisel ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
TrueVision es una tecnología propiedad de Philips que utiliza un algoritmo avanzado para probar y alinear la pantalla del monitor, lo que proporciona un rendimiento definitivo de pantalla. Los monitores TrueVision de Philips están sintonizados de fábrica, lo que proporciona un color consistente y gran calidad de imagen.
3.7
de 4
12
Reseñas
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Comprador verificado
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Sí, recomiendo este producto
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goes
20/07/2015
Suisse
Comprador verificado
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Sí, recomiendo este producto
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Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.
El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.