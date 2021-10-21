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Descatalogado
276E7QDSW/00
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.
La pantalla PLS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas PLS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
3.9
de 4
17
Reseñas
Maia7
21/10/2021
España
Muy satisfecha
Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
TOTIVIGO
22/09/2021
España
Monitor Philips, una gran compra.
Philips siempre es una marca a tener en cuenta, calidad, seriedad y compromiso. Este monitor lo compré buscando un cambio y un monitor que me gustara y pudiese configurar a mi gusto, que fuese actual, de calidad y confianza, con un perfil delgado y que al usar me sintiera cómodo, este fue mi monitor elegido nada más verlo, estoy super contento de tenerlo en mi casa y disfrutar de sus prestaciones, que son muchas, gracias Philips por hacer cosas así....
Ventajas
Buena imagen, fácil de usar y configurar, un monitor para muchos años
Contras
Nada de momento...todo son ventajas...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Sí, recomiendo este producto
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Juancar68
21/04/2017
España
Comprador verificado
Cumple plenamente las espectativas
Sorprendido con la calidad de este monitor. Calidad precio muy buena. Full HD y lo más importante para mi, desde diferentes ángulos de visión no pierde calidad como otras pantallas, que o las miras de frente o pierden claridad, contraste, etc. A mí personalmente el diseño me gusta mucho. Todo mi equipo es blanco y este monitor complementa perfectamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Sí, recomiendo este producto
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Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione
Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.
El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL
Para obtener una lista completa de productos compatibles con MHL consulta www.mhlconsortiun.org
Los cables HDMI varían en función de la región y los modelos.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9%