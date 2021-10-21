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Descatalogado

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Reseñas
Colores realistas vivos
Este brillante monitor ancho con Ultra Wide-Color ofrece colores realistas en un diseño elegante, para ofrecer una imagen renovada en cualquier hogar u oficina.
Ver todos los beneficios

en un diseño elegante

Colores realistas vivos

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

Tecnología panorámica LED PLS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED PLS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla PLS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas PLS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

17

Reseñas

3

21/10/2021

España

España

Muy satisfecha

Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

22/09/2021

España

España

Monitor Philips, una gran compra.

Philips siempre es una marca a tener en cuenta, calidad, seriedad y compromiso. Este monitor lo compré buscando un cambio y un monitor que me gustara y pudiese configurar a mi gusto, que fuese actual, de calidad y confianza, con un perfil delgado y que al usar me sintiera cómodo, este fue mi monitor elegido nada más verlo, estoy super contento de tenerlo en mi casa y disfrutar de sus prestaciones, que son muchas, gracias Philips por hacer cosas así....

Ventajas

Buena imagen, fácil de usar y configurar, un monitor para muchos años

Contras

Nada de momento...todo son ventajas...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

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Esta reseña se realizó para 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

21/04/2017

España

España

Comprador verificado

Cumple plenamente las espectativas

Sorprendido con la calidad de este monitor. Calidad precio muy buena. Full HD y lo más importante para mi, desde diferentes ángulos de visión no pierde calidad como otras pantallas, que o las miras de frente o pierden claridad, contraste, etc. A mí personalmente el diseño me gusta mucho. Todo mi equipo es blanco y este monitor complementa perfectamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

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Avisos legales

  1. Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o adaptador MHL específico de su marca para que funcione

  2. Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.

  3. El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL

  4. Para obtener una lista completa de productos compatibles con MHL consulta www.mhlconsortiun.org

  5. Los cables HDMI varían en función de la región y los modelos.

  6. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9%